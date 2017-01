Arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen, Køge Kommune, håber, at virksomhederne vil være sig deres sociale ansvar bevidst og benytte mulighederne for at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked - blandt andet via IGU-uddannelsen. Foto: Dorte Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Virksomheder kan skræddersy uddannelse til flygtninge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virksomheder kan skræddersy uddannelse til flygtninge

Køge - 22. januar 2017 kl. 06:00 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år lancerede regeringen en forsøgsordning med en særlig uddannelse til flygtninge. I Køge er der nu to flygtninge, der har en sådan aftale. På landsplan er der 117. Sidste sommer søsatte regeringen og arbejdsmarkedets parter en decideret integrationsuddannelse (IGU) målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Det er en treårig forsøgsordning, der skal give målgruppen mulighed for at blive opkvalificeret, hvis deres kompetencer og produktivitet ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

- Vi har forskellige muligheder for at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet, og der er ingen tvivl om, at IGU kan være en af vejene. Men ofte vil flygtninge nok først komme i et virksomheds-praktikforløb eller løntilskudsjob, siger arbejdsmarkedschef Bjarne Andersen, Køge Kommune.

Hans erfaring er, at IGU-forløb kræver, at virksomhed og flygtning forinden har fundet hinanden og opbygget relationer, som begge parter vil bygge videre på.

- Et IGU-forløb er en mulighed for at få en anden slags arbejdskraft og over en længere periode, da det er to år. Samtidig vil virksomhederne opleve en endnu mere loyal medarbejder, vurderer arbejdsmarkedschefen, der ser IGU som en del af en rekrutteringsstrategi.

IGU-uddannelsen er fleksibel på den måde, at virksomheden og eleven sammen kan prioritere uddannelsens sammensætning, så kompetencerne kommer til at passe med de arbejdsopgaver, virksomheden har. Det gælder både praktikforløb og skolegang, men der ligger en ramme for, at skoleforløbet skal vare 20 uger. Arbejdsgiver skal til gengæld ikke aflønne eleven i skoleperioderne.