Se billedserie Jan Melin sælger ikke billige plader, men derimod presninger af meget høj kvalitet. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Vinylpusheren handler med luksuslyd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinylpusheren handler med luksuslyd

Køge - 13. juni 2017 kl. 11:44 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den fjerde markedsdag i Vestergade løber af stablen på fredag vil Jan Melin for første gang være på gaden med egenimporteret vin og vinylplader. Den 65-årige Melin vil af mange være et kendt ansigt efter ti år bag disken i ostehuset ved Torvet - blandt pladesamlere kendt fra butikken Candy Records, som han drev i København fra 1987 til 2001.

Det er et par år siden, han opsagde deltidsjobbet i Ostehuset for igen at hellige sig sin store passion: Salg af vinylplader af bedste kvalitet. Dertil kommer salg af egenimporteret vin. Den første tid i kælderen under Sørens Marsners House Pioneer i Brogade, men i maj måned kom Jan Melin i bogstaveligste forstand op fra undergrunden og genåbnede Candy Records. Denne gang med adresse i Vestergade.

I en lille, men hyggelig butik i den pitoreske baggård har pladepusheren fundet den perfekte base for salget af vinylplader importeret fra hele kloden. Og der er straks vellyd for øregangen for den besøgende. Denne formiddag snurrer David Bowies 1974-mesterværk Diamond Dogs således behageligt på pladetallerkenen.

- Jeg blev lige inspireret - jeg har nogle rigtig gode Bowie-presninger i øjeblikket. Det er luksusvarer, jeg sælger, understreger Jan Melin.

Han interesse for musik stammer helt tilbage fra slutningen af 1960'erne, hvor han færdedes i musikmiljøet og var med i flere bands på Christianshavn. Netop på den tid, hvor bands som Steppeulvene med Eik Skalø og hele flower power scenen havde sin storhedstid og hvor de fire medlemmer af Gasolin dannede danmarkshistoriens mest ikoniske band.

- Det var en syret tid, husker pladehandleren, der blandt andet huserede som guitarist i syrebandet »Gulasch Band«.

- Vi blev faktisk nummer fire ved de sjællandske mesterskaber i 1971. Det kan de andre i bandet ikke rigtig huske - det var en tåget tid, fortæller Jan Melin.

Det blev aldrig til en egentlig karriere som musiker, men i 1987 besluttede han sig for at åbne en pladeforretning med salg af importerede vinylplader fra hele verden.

Det var netop på den tid, hvor CD'en gik sin sejrsgang, men Candy Records fik hurtigt et stampublikum, som har holdt ved gennem alle årene. Og i dag er vinylpladerne igen på mode. Og har været det i en årrække.

- Det store skifte kom faktisk allerede i 1993, hvor Pearl Jam lavede pladen »VS«, som blev udsendt på vinyl og nåede 40. pladsen på den amerikanske billboard, inden albummet blev udsendt på CD. Det fik de store pladeselskaber til at indse, at der stadig var interesse for vinylplader, mener Jan Melin. Selv har han aldrig ejet en CD.

- Jeg har altid gået op i god lyd. Det handler om, at lyden skal være så tæt på originalen som overhovedet muligt. Og når jeg sætter min førstepresning på af Bob Dylans debutalbum er det jo nærmest som om, han sidder og spiller her i forretningen. Det er faktisk frygteligt, for jeg kan virkelig høre, hvor falsk han synger, tilføjer Jan Melin med et grin.

Kigger man rundt i pladekasserne finder man et rigtig udvalg af musik i alle mulige genrer. Uanset om man kan lide rock, pop, blues, reggae eller jazz er der skatte at finde hos Candy Records.

- Der er en høj grad af Candy Plader fra 1990'erne. Originale presninger fra hele verden. Det er mit speciale. Det eneste, hvor jeg må melde pas, er den klassiske musik. Det ved jeg simpelthen ikke nok om, så det tør jeg ikke røre ved, indrømmer Jan Melin.