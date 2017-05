Vinterbadere i finalen

TV-kameraerne fulgte med, da vinterbaderne i Køge fik deres morgendukkert forleden, og anledningen var en glædelig en af slagsen - det handlede nemlig ikke om det ulækre fedtemøg, som foreningen længe har kæmpet med ved badefaciliteterne, men derimod at foreningen er i finalen om at blive Årets Fantastisk Forening i en konkurrence arrangeret af TV2 Lorry.

"Vi har formået at stå sammen i de år, hvor det mange gange har været umuligt at bade, da der er lavet høfter som ødelægger vandet og samler tangen. Vi har på nær omkring 10 procent beholdt alle medlemmerne, som har troet på en løsning og har accepteret de ringere forhold, som vi har haft. Vi har også lavet ture for medlemmerne for at kompensere for de manglende vandture og det sociale samvær," lyder det blandt andet i Lone Blaastrups indstilling til konkurrencen.