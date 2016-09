Unge i Køge Kommune har stået i kø for at få gratis psykologsamtaler, siden det i marts sidste år blev muligt gennem den såkaldte ungepsykolog. Men nu kan det måske være slut. Foto: Iris

Send til din ven. X Artiklen: Vil nedlægge populær psykologordning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil nedlægge populær psykologordning

Køge - 13. september 2016 kl. 14:14 Af Anne Dahl Bertelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge i Køge Kommune har stået i kø for at få gratis psykologsamtaler, siden det i marts sidste år blev muligt gennem den såkaldte ungepsykolog. Men nu kan det måske være slut.

I hvert fald er Venstre - det største parti i Køge Byråd - ikke afvisende over for at nedlægge den populære ordning, som der er forslag om i Børne- og Uddannelsesforvaltningens sparekatalog.

Det skriver DAGBLADET tirsdag De unge kan få hjælp andre steder, mener venstremedlem Helle Poulsen.

- Vi er nødt til at se på, hvad der er »need to have« og »nice to have« (hhv. nødvendigt og rart at have, red.). Jeg er sikker på, at vi godt kan hjælpe de unge på anden vis, siger Helle Poulsen (V), næstformand i Børneudvalget.

Hos SF - der i sin tid foreslog at oprette psykologordningen - mener gruppeformand Thomas Kielgast, at pengene til ordningen er godt givet ud.

- Jeg er overbevist om, at der bare vil komme et pres et andet sted, hvis den forebyggende foranstaltning forsvinder. Jeg tror, det er super godt i forhold til forebyggelse, og det er ikke særlig dyrt. Vi tjener pengene nemt ind igen, fordi de her mennesker får hurtig rådgivning. Det er en af vores mærkesager, som er blevet kopieret i andre kommuner, så jeg ville selvfølgelig blive rigtig ærgerligt over det, hvis den røg, siger Thomas Kielgast, der også er formand i Børneudvalget.