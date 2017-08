Fløjtenist Linnéa Villén planlægger en ny stribe intime koncerter i private hjem i Køge Kommune. Foto: Kristina Tandrup Gittesdatter/Njordfoto

Vil du lægge hjem til en klassisk koncert?

Køge - 03. august 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du et smukt hjem? Et anderledes hjem, eller bare et hyggeligt hjem og kan der sidde 30-35 mennesker komfortabelt i din stue, så er det måske dit hjem, der kan blive centrum for de kommende Torsdags-hus-koncerter med nogle af de største unge talenter på den klassiske og folkemusikalske scene.

Fløjtenisten, Linnéa Villén, er efterhånden et genkendeligt ansigt i Køge kommune. Hun færdiggjorde 8 års musikalske studier i både Odense, Lübeck, København og Paris i 2014. Siden 2012 har hun været bosat ved Køge, hvor hun også er vokset op. Fløjtenisten arrangerer nu huskoncerter på 4. år, hvor publikum kan komme helt tæt på kunstnerne og deres instrumenter. Opleve at komme på besøg i nogens hjem og samtidig nyde klassisk musik på absolut højeste niveau.

I dette koncept bliver publikum en del af musikopførelsen ved at sidde så tæt på. Man kan ikke bare høre musikken, man kan også se fingrene flytte sig over knapper, strenge og tangenter, samtidig med man tydeligt kan se og mærke kunstnerens koncentration og udstråling. Man kan se, at de også er mennesker, der, måske, et øjeblik ryster på hånden. Måske aner man varmen fra det arbejdende menneske. Ser udtrykket i ansigtet, som hjælper os til at forstå musikken bedre. Oplevelsen bliver også unik for kunstneren der kommer tæt på sit publikum og kan se og høre dem bedre end på den store scene hvor der er langt til scenekanten og scenelyset kun lader publikum stå som en silhuet.

Efterårets koncertrække starter den 28. september med folkemusikduoen Elof og Wamberg, fortsætter med harpe-, bratsch- og fløjtetrioen FAUN, hvor Linnéa selv medvirker, den 26. oktober og slutter med operasanger Nana Bugge Rasmussen samt Allan Sjølin på guitar den 23. november.

Linnéa Villén efterlyser nu passende steder at holde Torsdags-hus-koncerterne, og hvis du har lyst til at åbne din dør for en lille del af offentligheden, så kontakt hende inden 15. august på mail: linneavillen@gmail.com eller tlf. 28768992. Du kan læse mere om Linnéa Villén på www.linneavillen.dk.