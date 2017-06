Vigtig dialog på sygehuset

- Det er vigtigt at høre, hvad patienten har på hjerte for det er dem, der er eksperter i deres eget liv. Så i mit arbejde er jeg afhængig af at lytte til, hvad patienten siger; her på sygehuset kan vi have mange gode teorier og løsninger klar til patienterne, men det er ikke sikkert, at det betyder noget for dem i deres hverdag.