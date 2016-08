En 55-årig færdselsbetjent er tiltalt for at beholde penge, som han i 2013 opkrævede i bøder fra udenlandske bilister på Køge Bugt Motorvejen. Han nægter sig skyldig. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Vidne: 800.000 kroner i bødepenge flød hos politiet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vidne: 800.000 kroner i bødepenge flød hos politiet

Køge - 26. august 2016 kl. 14:12 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi havde i 2013 en konto, hvorpå der stod 800.000 kroner, som man ikke vidste hvor stammede fra.

Sådan forklarede en politimand fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, da han torsdag vidnede i sagen mod en 55-årig færdselsbetjent, der er tiltalt for i seks tilfælde selv at have stukket bødepenge fra udenlandske bilister i lommen. Det skriver DAGBLADET Køge.

En række vidner i sagen afslører, at Midt- og Vestsjællands Politi, forud for anholdelsen af betjenten, ingen retningslinjer havde for, hvordan kontant opkrævede bødepenge skulle håndteres, og at man i politiets regnskabsafdeling havde store vanskeligheder med at holde styr på pengene.

- Fra Midt- og Vestsjællands Politi ringede de især i slutningen af 2013 stort set hver uge for at høre, om jeg kunne hjælpe dem med at finde frem til de sager, som passede til et beløb, som de sad med. De havde et stigende beløb, som de ikke kunne redegøre for, og i december 2013 var det på 800.000 kroner, sagde politimanden.

Anklager Mads Schønning Frandsen fra Statsadvokaten i København fremførte derimod, at selv om der ikke har været en fast, nedskrevet procedure, havde der alligevel udviklet sig en praksis for håndtering af kontante bøder over årene.

- Det er, at sagerne og pengene skal kunne parres, påpegede han.

- En sag på landevejen er nødt til den på en eller måde at blive oprettet i politiets system, ellers er det kun en papirsag, der alene eksisterer på bødetilkendegivelsen, som betjenten skriver på stedet. Forsvinder det papir, så er der ikke nogen sag. Bødetilkendegivelserne er ikke nummerede. Derfor er de nemme at snyde med. Det er nærmest en blankocheck, og det er min opfattelse, at det ikke er en tilfældig fejl, at de bødetilkendegivelse er blevet fundet hos tiltalte, sagde Mads Schønning Frandsen.

Der bliver afsagt dom i sagen på onsdag den 31. august.

relaterede artikler

Vidne sår tvivl om håndtering af bøder hos politi 24. august 2016 kl. 18:48

Tiltalt betjent nægter at have stukket bødepenge i lommen 24. august 2016 kl. 13:31