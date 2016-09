Se billedserie Her er det Per Jacobsen fra Banedanmark, der giver signal til, at arbejdet med at lave et fundament til gangbroen kan fortsætte. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Video: Spadestik til spektakulær gangbro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Spadestik til spektakulær gangbro

Køge - 14. september 2016 kl. 14:15 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu går arbejdet med selve gangbroen ved Køge Nord Station i gang.

Banedanmark markerede tirsdag middag, at nu er man for alvor gået i gang med at etablere den gangforbindelse, der skal forbinde S-togslinjen og regionaltrafikken i den kommende bydel, Køge Nord. Her bliver den 225 meter lange gangbro over til stationen et spektakulært syn.

- Vi er glade for, at vi nu får et vartegn, der vil noget. Når folk kommer kørende, enten sydfra eller nordfra, vil de i fremtiden tænke: »Nu er jeg i Køge». Samtidig giver stationen her en helt unik infrastruktur, der kommer pendlerne til gavn og styrker udviklingen af Køge Nord, sagde borgmester Flemming Christensen (K) blandt andet.

Det var dog først Banedanmarks direktør, Per Jacobsen, der lagde ud med at sige nogle velvalgte ord om projektet.

- Vi er rigtig stolte af, at vi i dag kan markere en vigtig milepæl i projektet med den nye bane, København-Ringsted, sagde han og fortalte, hvordan Køge Nord Station bliver en ny port for de mange, der passerer forbi Køge, enten på Køge Bugt-motorvejen eller i S-toget. Banedanmark regner med, at stationen, når den står færdig vil få cirka 8.000 daglige brugere.

Anlægsarbejdet forventes afsluttet året efter og stationen åbner, når den nye bane tages i brug i december 2018.