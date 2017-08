Video: Selvom man kun er ti år kan man godt stå for festen

Tirsdag aften var det DJ Wish i skikkelse af William Surlykke Hansen, der fik et stort ønske opfyldt, da han trådte op på den store scene under Køge Festuge, og satte strøm til computeren.

Køge-drengen har altid været glad for musikken og de sidste to år har han arbejdet på at blive en god DJ, der med sine egne numre kanh få gang i dansefødderne og få festen sikkert i hus.

Det lykkedes fint, da han var med til at skyde tirsdagens musikprogram i gang.