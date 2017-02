Video: Innovative elever skaber fremtiden

Se billedserie Cirka 700 elever fra kommunens 7. klasser var torsdag formiddag samlet i hallen på Asgård Skole, da den årlige iværksættermesse løb af stablen. Her skulle de præsentere deres projekter for en gruppe dommere. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Køge - 11. februar 2017 kl. 09:58 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gymnastikhallen på Asgård Skole var torsdag morgen fyldt til randen. Både af omkring 700 skoleelever og en lang række hjemmelavede stande af borde og papvægge.

Baggrunden var den årlige iværksættermesse, hvor elever fra kommunens 7. klasser dyster mod hinanden i innovation og nytænkning. Op til torsdagens messe har klasserne arbejdet indenfor en af tre forskellige kategorier: Kulturel innovation, social innovation eller produktinnovation.

I hallen på Asgård Skole skulle eleverne præsentere deres innovationsprojekter og -idéer for en gruppe dommere og de andre skolelever. Inden den del af dagen blev skudt, havde formand for Skoleudvalget i Køge Kommune, Helle Poulsen (V), budt velkommen og officielt åbnet messen.

- Om 15-20 år aner vi ikke, hvordan verden se ud, og hvordan lærer vi eleverne at håndtere det?, spurgte Helle Poulsen og kom selv med et bud:

- Det er vanskeligt, men det handler om at kunne sætte sig ind i nye ting. At kunne kommunikere, samarbejde, løse problemer og være innovativ. Man skal være iværksætter og kunne tænke ud af boksen, pointerede hun.

Et renere Køge

Efter velkomsten gik messen i gang, hvor eleverne skulle præsentere deres projekter for dommerne. Hver kategori havde sin gruppe af dommere, som nysgerrigt og tålmodigt lyttede til de unge 7. klasser fortælle om deres iværksætteridéer.

Skoleeleverne fortalte blandt andet om »supermad«, sociale platforme og en hjemmeside, der underviser i musik.

En af de mere iøjnefaldende stande tilfaldt elever fra 7. årgang på Skovboskolen. Gruppen havde under navnet »Ren, renere, Køge Løbet« udviklet et projekt i kategorien social innovation, der skulle gøre Lovparken i Køge til et renere sted.

Kort sagt gik idéen ud på at arrangere et løb, hvor det ikke gælder om at løbe hurtigst, men om at samle mest skrald. Deltagerne skulle inden starten få udleveret en rygsæk til at fylde med opsamlet skrald fra parken, og til slut skulle rygsækken vejes.

Eleverne fra Skovboskolen, der har brugt cirka en uge på hele projektet, havde endda bygget en lille model af Lovparken med stier og løbere, der samlede skrald. Et projekt, som eleverne har været glade for at være en del af.

- Det har været sjovt men også lidt stressende, fortæller Sophie Poulsen, der var en af eleverne fra Skovboskolen, og uddyber:

- Vi er blevet undervist på en anden måde, og samtidig har vi været mere selvstændige end normalt.

»Ren, renere, Køge Løbet« endte både med at vinde i sin kategori og fik også prisen for messens flotteste stand. De to andre vindere i kulturel innovation og produktinnovation blev henholdsvis elever fra 7.B på Asgård Skole og en gruppe af elever fra 7. årgang på Borup Skole.

Styrker interessen

Tovholder på messen og pædagogisk konsulent i kommunen Christiane Kirkegaard Borup fortæller, at iværksættermessen skal være med til at vække interessen og nysgerrigheden for fremtidens innovation og teknologi hos de unge.

- Det skal styrke interessen hos eleverne, for mange jobs vil ikke eksistere i fremtiden. Det kommer til at ændre sig, og derfor skal de unge lære at arbejde på en anderledes måde, siger Christiane Kirkegaard Borup.

Hun mener også, at den årlige messe, der denne gang samlede 30 klasser fra 12 forskellige skoler, har en positiv effekt på de unge.

- Messen i sig selv er med til at motivere eleverne, og samtidig kan de inspirere og lære af hinanden, forklarer Christiane Kirkegaard Borup

Som en del af deres præmie skal de tre vinderhold præsentere deres arbejde i en stand på Danmarks Læringsfestival i Bella Centeret den 1. marts.