Video: Butikker ved åen truet

Køge - 04. januar 2017 kl. 16:22 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den varslede stormflod påvirker de erhvervsdrivende langs Køge Å. Butikkerne ved Torvebyen henter sandsække, og kommunen er i færd med at lægge en stor og lang 'water tube' ud langs med åen. Og et sideløb til åen forsøges spærret med større sandsække. Men det er ikke nok til, at Dennis Nielsen Traulsen, der har Din Tøjmand, får helt ro på:

- Puha, vi venter med spænding. Vi er nervøse. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i de seks år, jeg har haft butikken her. Men vi har gjort, hvad vi kan. Vi har lagt sække de steder, hvor det er aktuelt. Og så håber jeg, at kommunen får forlænget slangen, så den kommer hen forbi os.

Det er tydeligt, at han ikke har ro på. Han er inde, så ude at snakke med medarbejderne fra ETK. Så inde bag glasdøren - med næsen mod ruden.

I modsat ende af ejendommen ligger restauranten Dhaba, der serverer indiske retter. De har også været i gang med sandsække.

- Vi havde pakket hele facaden til med sandsække, men dem har vi flyttet igen, fordi de er ved at lægge den der store vandslange ud. Hvis den ikke kan holde vandet væk, så kan sandsækkene heller ikke, siger Magnus, der er manager i Dhaba.

Han havde klokken 10.30 målt, at åen havde halvanden meter op til fortovet, men klokken 14.15 var afstanden halveret.

- Og det kommer jo bare til at gå stærkere, så vi har kontaktet de gæster, der har booket bord i aften, at vi ikke kan garantere, at de kan komme frem. Vi vil trods alt hellere ende i den situation, at vi må aflyse gæster i aften, end at vi skal renovere i en hel måned på grund af skader fra oversvømmelse, siger restaurant-manageren.

Længere henne ad åen - ved Brogade - ligger den lille charmerende kaffebar, der har et uhyre sigende navn: Kaffekælderen. For at komme ind går man et trin ned. Men går man i stedet gennem den lille gårdhave, plejer der at være adgang til en lille terrasse ved åen.

Den er nu dækket med vand, og vandet står ved fodmuren af det gamle bindingsværkshus.

- Jeg havde ikke forventet, at vandet ville stige så hurtigt. Heldigvis har Jens, som jeg lejer huset af, taget affære, men jeg ville ønske, at byen gjorde mere for at lave en vedvarende løsning, så vi ikke kom i den her situation. Jeg er i tvivl, om jeg overhovedet skal købe friske varer til i morgen, siger Susie Hayes, der overtog Kaffekælderen for tre år siden.

I det samme kommer ejendommens ejer, Jens Vind Jensen, forbi. Han er ikke imponeret af kommunen.

- Kommunen kunne ikke hjælpe os. De henviste til, at vi kunne hente sandsække ved Blegdammen, men det batter jo ikke noget til de to ejendomme, jeg har i Brogade, så jeg har taget fat i en entreprenør, der har fire mand på havnen og tre her, der fylder cirka 400 sandsække til os. Vi kan nok ikke gøre ret meget fra eller til, men vi har i alt fald gjort noget. Og jeg tænker da på mine lejere. Vi vil jo gerne, om vi kan få kaffe igen i morgen, siger Jens med et lille smil, selv om han synes, det hele er noget møg.

