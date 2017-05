Videnscafé om en glemt salmetradition

I årene efter reformationen blev der indført salmesang på modersmålet i de danske kirker, og menigheden skulle i gang med at synge de nye lutherske salmer. I landområderne havde man ikke kirkeorgler, der kunne sætte tonen an, og man havde ingen tradition for fællessang. Derfor kom salmesangen til at tage farve af almuens egen tradition for fortællende solosang, og melodierne fik et følelsesladet visepræg med mange melodiske udsmykninger.