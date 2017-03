I Karlemoseparken er ejendomsfunktionærerne - som vi tidligere har skrevet om her i DAGBLADET - allerede klar til at hjælpe beboerne med sorteringen. Foto: Kim Rasmussen

Viceværten har styr på skraldet

Køge - 04. marts 2017 kl. 06:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

køge: Køge Kommune er i fuld gang med at omstille sig til fremtidens krav om at tænke og agere mere miljøvenligt. Viden er et af kodeordene, når det handler om grøn omstilling - ikke mindst når det gælder affaldssortering. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Derfor kan Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune glæde sig over at have fået del i midler fra Miljøstyrelsen. I alt 360.725 kroner skal gå til projektet »Viceværten har svaret.« Formålet er at inddrage viceværter og ejendomsfunktionerer, og klæde dem fagligt på til at videreformidle viden om affaldshåndtering til beboere i etagebyggerier.

- Vi kommer alle til at tænke meget mere over, hvordan vi hver især bidrager til den grønne omstilling i de kommende år, udtaler Mette Jorsø (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget, i pressemeddelelsen. Hun fortsætter:

- Projektet her falder fint i tråd med de planer, Køge Kommune har for affaldssortering. Og derfor jeg glad for, at vi nu kan komme i gang med at klæde viceværterne på til den proces. Med projektet her får de muligheden for at vejlede beboerne bedst muligt i fremtiden.