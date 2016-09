Det er ikke et must at komme i kirken om søndagen, for at være med i nogle af de mange aktiviteter, der foregår i sognegården, siger formand for menighedsrådet i Ølsemagle Sogn, Bente Morris. Foto: Katrine Wied

Vi kan ikke overleve på gudstjenesten alene

- Vi har et kæmpe aktivitetsniveau her i Ølsemagle. Mange tror, at hvis man skal komme i sognegården, så skal man også have været i kirke om søndagen. Men det er ikke et must. Hvis vi kan skabe noget, hvor folk kan lære hinanden at kende, så tror jeg, at de også tør komme i kirken, når de har brug for det. Selvfølgelig har vi en kerne af kirkegængere, det har alle kirker, men vi kan ikke overleve på gudstjenesten alene.