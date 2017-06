Veteranerne dyster mod Solkystens drenge

Tilbage i marts var Køge-drengene på besøg i Malaga og fik sig her så god en oplevelse med hjem, at man absolut ikke tøvede med at invitere spanierne til Skandinavien, fortæller anfører og Køge Boldklub-legende, Peter Poulsen til DAGBLADET.

- Vi tænkte, at det kunne være hyggeligt at få dem på besøg, og for to måneder siden skrev de så, at de gerne ville komme herop. Vi havde nogle fantastiske dage dernede, så vi skal prøve at leve op til deres høje niveau, siger Peter Poulsen om den spanske delegation, der fra fredag indlogerer sig på vandrerhjemmet.