Første spadestik til kommunens nye plejeboliger blev taget i februar i år, men det varer et stykkke tid endnu, før de kan tage presset af ventelisterne. Foto: Kim Rasmussen

Ventetiderne på plejeboliger løber løbsk

Køge - 08. september 2017 kl. 07:00 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dette er ikke et genoptryk af en tidligere artikel, men en gengivelse af Velfærdsforvaltningens seneste opgørelse af ventetiderne på at få en plejebolig.

Ved udgangen af 2. kvartal ventede 77 borgere på en plejebolig.

Det er, ifølge forvaltningen, det højeste antal ved udgangen af et kvartal, siden ventelisteopgørelserne begyndte at blive udarbejdet i 2011.

Forvaltningen noterer sig, at antallet af borgere på venteliste til en centerbolig været let faldende det sidste år, mens ventelisten til en plejebolig har været relativt stabil. Dette opvejes dog af en markant stigning i ventelisten på demensboliger og aflastningspladser.

At presset stiger på disse boligtyper samtidig er ikke tilfældigt, da demente borgere, som ikke længere kan blive i eget hjem, men som ikke kan få en egnet demensbolig, ofte modtager en aflastningsplads indtil en demensbolig bliver ledig.

Dette sker for at aflaste en ægtefælle eller sikre, at den demente ikke udsætter sig selv for fare ved at være alene.

Venter over ét år

For demensboliger, hvor visitationen er tvunget til at prioritere mellem ansøgerne baseret på deres personlige forhold varierer ventetiden markant fra borger til borger med et spænd på mellem 7 dage og 357 dage ved udgangen af 2. kvartal.

To borgere har endda ventet endnu længere, henholdsvis 518 og 477 dage, hvilket dog skyldes, at den ene borger valgte at afvise det første tilbud om en bolig, og den anden har været revisiteret til almindelig plejebolig, da vedkommendes funktionsniveau en overgang blev forbedret.

Ventetiden på en aflastningsplads ligger på nuværende tidspunkt på mellem 0 dage og 47 dage.

43 borgere blev tilbud en plejehjems- eller centerbolig i 2. kvartal, hvilket er et fald i forhold til 1. kvartal, hvor 57 borgere fik tilbudt en bolig - men faldet skyldes, at færre boliger blev ledige.

Otte borgere ventede mere end plejeboliggarantiens 60 dage, før de blev tilbudt en bolig.

De otte borgeres gennemsnitsventetid var 90 dage med et spænd fra 62 til 120 dage. Overskridelserne skyldes det fortsat høje pres på kapaciteten.