Venstremanden Ali Ûnsal(th.), regionsrådsmedlem og byrådsmedlem i Køge, ses her sammen med næstformand i regionen Peter Jacobsen (DF). Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Venstre-politiker forbindes med nationalistisk bevægelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Venstre-politiker forbindes med nationalistisk bevægelse

Køge - 11. september 2017 kl. 14:22 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ali Ûnsal (V), medlem af byrådet i Køge og regionsrådet i Region Sjælland, er sat i forbindelse med en ultra-nationalististisk tyrkisk bevægelse, »De grå Ulve«. Politikeren afviser at have sympati for den voldelige organisation. Det skriver DAGBLADET Køge.

Det er online-mediet Zetland, der har kortlagt 10 politikere med tyrkiske rødders adfærd på facebook.

De udtrykker alle sympati for det højreorienterede regeringsparti i Tyrkiet AKP ved at 'like' forskellige opslag, det gælder blandt andet også Seyit Ahmet Ôzkan, byrådsmedlem i Ishøj, der måtte forlade Socialdemokratiet, da han påstod, at zionister stod bag terrorgruppen Islamisk Stat, og Emrah Tuncer, radikalt byrådsmedlem i Holbæk.

Men i Ali Ûnsals tilfælde er sympatitilkendegivelserne også rettet mod nationalistpartiet MHP og den højreekstreme gruppe »De grå ulve«.

»De grå ulve« er blandt andet kendt for drab på politiske modstandere i Tyrkiet og i Europa og forbindes med et attentatforsøg mod paven i 1981.

På et foto ses venstrepolitikeren på besøg hos en kulturforening i Brønshøj, som er stærkt i samklang med »De Grå Ulve«.

I et skriftligt svar til sn.dk oplyser, Ali Ûnsal, at han flere gange har besøgt »De grå ulve« i København. Men han fastholder, at det dels er sket, fordi han har bekendte i foreningen og i kraft af hans egenskab af formand for det tyrkiske kulturhus i Køge.

Venstre har udspurgt Ali Ûnsal om hans forhold til »De grå ulve« og nationalistpartiet MHP. Pressechef Jens Kloppenborg oplyser, at partiet stiller sig tilfreds med Ûnsals forklaring om, at han ikke er medlem eller har sympati for »De grå ulve«.

Læs mere i aviserne DAGBLADET og Nordvestnyt mandag og Sjællandske tirsdag.

Du kan købe adgang på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy