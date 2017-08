Venstre i Køge kræver flere parkeringspladser i det kommende ungdomsboligprojekt på Søndre Havn, mens andre partier frygter for projektets økonomi. Foto: Katrine Wied

Venstre kræver fortsat flere parkeringspladser på Søndre Havn

Køge - 23. august 2017 kl. 17:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver etableret alt for få parkeringspladser i boligprojekterne på Søndre Havn i Køge, og derfor skal den såkaldte parkeringsnorm for boligerne sættes op. Sådan lyder konstateringen fra et flertal i kommunens Teknik- og Miljøudvalg. Flertallet består udelukkende af Venstre-politikere.

På udvalgsmødet fredag gik Venstre-flertallet imod bygherrens ansøgning om dispensation til 0,3 parkeringspladser per ungdomsbolig i byggeprojektet. Partiet mener nemlig, at der er behov for at sætte parkeringsnormen helt op til 1,0 parkeringspladser per ungdomsbolig.

- I øjeblikket er vi meget presset i Køge Kyst-området på trafik og parkeringspladser. Det er et kæmpe problem, at man indtil videre ikke har haft mulighed for at købe én p-plads per lejlighed, siger Mette Jorsø (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune, og uddyber:

- Vi kender blandt andet til en familie, som købte to lejligheder for at kunne have to parkeringspladser. Det er urimeligt, at det er nødvendigt.

SF, Socialdemokratiet og Enhedslistens udvalgsmedlemmer stemte alle for en parkeringsnorm på 0,3, og efterfølgende begærede de to sidstnævnte partier sagen i byrådet.

- Det giver ingen mening at lave lige så mange parkeringspladser per bolig, som hvis det var en familiebolig. I andre byer bruger man samme beregning som forvaltningens, når det kommer til ungdomsboliger, og jeg er bekymret for, at det vil gøre projektet markant dyrere, siger Niels Rolskov (EL).

Netop denne bekymring har været luftet tidligere på året, hvor projektdirektør i Køge Kyst, Tove Frederiksen, udtalte sig til DAGBLADET om de mulige parkeringsnormer.

- Jeg kan konkret bekræfte, at der er en væsentlig forskel på parkeringsnormerne 0,2 og 0,75, og at det vil medføre en fordyrelse af ungdomsboligprojektet. Jeg kan ikke sige, at projektet ikke bliver til noget, men jeg kan da være bekymret for sagens udfald, sagde Tove Frederiksen dengang.

Hos Socialdemokratiet frygter man også, at hele projektet kan falde til jorden, hvis kommunen kræver, at bygherren skal bygge flere parkeringspladser per ungdomsbolig.

- Det er utrolig vigtigt, vi sørger for, at de unge mennesker kan få en bolig. Hvis bygherre mener, at 0,3 er et passende niveau, så må vi følge det. Det ville være forfærdeligt, hvis byggeriet ikke blev til noget, siger udvalgsmedlem Erling Larsen (S).

Han mener, at områdets stations- og bynære placering lægger op til, at specielt de unge vil orientere sig mod offentlig transport, og at der derfor langt fra er behov for mere end 0,3 parkeringspladser per ungdomsbolig på Søndre Havn.

Politikerne tager endelig stilling til boligprojektets parkeringsnorm på byrådsmødet tirsdag den 29. august.