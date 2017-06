Vemmedrupbørn indtog manegen i Cirkus Baldoni

Se billedserie Vemmedrupskolens yngste børn inviterede familie og venner med i cirkus i sidste uge.

Køge - 26. juni 2017 kl. 09:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Vemmedrupskolens 0. til 3. klasser har der igennem det sidste halve år været fokus på Projekt børn i manegen i samarbejde med Cirkus Baldoni. Børnene har prøvet kræfter med gøgl og artisteri og har på den måde blandt andet arbejdet med balance og koordination, og i sidste uge kulminerede forløbet, da børnene inviterede familie og venner og andre interesserede til cirkusforestilling på Vemmedrupskolens idrætsareal. Her slog Cirkus Baldoni teltet op til en forestilling med en blanding af cirkusartister og børneartister foran et stort publikum. Her var alt fra fakirer, der gik på glasskår og dristige akrobater til klovne og stærke mænd - og børnene var godt forberedt til forestillingen, da de blandt andet er blevet undervist af en cirkusartist undervejs i forløbet.

"Læring og personlig udvikling har været nøgleordene i projektet," forklarer Mette og Thomas på vegne af skolens indskolingsteam og bevægelsesteam.

"Gennem samarbejde og støtte kan børnenes motoriske færdigheder opøves, og deres kropsbevidsthed samt tro på egen evner bliver styrket. De får mulighed for at udfolde og fordybe sig gennem bevægelse, og via de små sikre succeser får de mere selvtillid. Vemmedrupskolen har haft særlig fokus på samarbejde og rummelighed mellem børnene. Der har været arbejdet på tværs af alle klassetrin fra 0. til 3. klasserne, hvilket vil sige 130 børn. For i cirkus er alle afhængige af hinanden. Der skal være plads og rummelighed til forskelligheder, for det er en naturlig forudsætning for et godt samarbejde, hvilket de har stor gavn af gennem deres skolegang," lyder konklusionen.

"Projektet har været en stor success. Vi har haft glade børn, som er blevet bedre til at samarbejde og udviser større rummelighed for hinanden. Specielt har de store børn udvist og taget et stort ansvar overfor de mindre børn. Det er en stor glæde og fornøjelse at se, hvor meget det har rykket børnene," lyder det om cirkusforløbet.