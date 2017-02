Veksle-fuskere snyder blomsterhandler

Det lykkedes for en ung mand og en ung kvinde af forvirre blomsterhandleren i Vestergade så meget, at ekspedienten kom til at snyde sig selv.

Parret kom ind i butikken klokken 11.40 onsdag og ville købe et bundt tulipaner. De betalte med en 1000-kroneseddel. De ønskede at få byttepengene i euro, men det kunne de ikke få. Ekspedienten fik derfor tulipaner og de danske byttepenge retur.

Men da ekspedienten et kvarter senere åbnede kassen kunne hun konstatere, at der manglede bytte penge. Elspedienten havde ikke talt byttepengene op, inden hun lagde dem tilbage i kassen og parret havde dermed snuppet differencen.

Politiet oplyser, at signalementet ligner et lignende fra Holbæk, hvor man i forgårs også ville veksle penge.

- Vi skal endnu en gang anbefale, at forretninger henviser til en bank, hvis man vil veksle et større beløb. Gerningsmændene til denne form for kriminalitet er meget dygtige, og typisk opdager man først senere på dagen, at man er blevet bestjålet, advarer pressetalsmand Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi over for DAGBLADET Køge.