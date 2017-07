Se billedserie Vejdirektoratets entreprenør er gået hårdhændet til værks i forbindelse med det forberedende arbejder til de nye motorvejsramper ved Lellinge. Her er der udlagt tunge køreplader direkte gennem åen, som er et Natura 2000-område og derfor skal beskyttes. Åløbet er allerede blevet genetableret på bedst mulig vis, fortæller projektleder Robin Højen Madsen fra Vejdirektoratet. Foto: Anja Jørgensen

Vejdirektoratet efter rampekritik: - Ikke måden at gøre det på

Køge - 01. juli 2017 kl. 06:19 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal passes bedre på miljøet, erkender Vejdirektoratet, der har fået kritik for måden man er gået til opgaven med at etablere nye ramper i Lellinge. Her har entreprenøren udlagt tunge køreplader direkte gennem Køge Å og kørt med store lastbiler, der har sat sine spor på vandmiljøet ved åen. Det er på trods af, at åen er et Natura 2000-område og derfor kræver særlig beskyttelse.

Vejdirektoratet fremhæver selv i deres projektbeskrivelse, at området »kræver særlig beskyttelse«, og derfor ærgrer det også projektleder Robin Højen Madsen, at man er gået så hårdt tilværks.

- Det er ikke måden at gøre det på og vi beklager, at man er gået så hårdt til værks, siger han og forklarer, at området nu, så vidt muligt, er blevet reetableret igen.

- Vi plejer ikke at gøre det sådan, fortsætter han og forklarer, at den rigtige procedure ville være at lave en midlertidig bro over åen, der sikrer vandmiljøet:

Det er meningen, at de nye østvendte ramper til motorvejen, i retning mod Køge, skal stå færdig efter sommeren 2018.