Vedtaget: Borup har fået sin egen byplan

Et enigt Køge Byråd godkendte forleden den udarbejdede byplan for Borup, der har som hovedmål at inddrage byens mange kvaliteter og udnytte det potentiale, som udviklingen giver, skriver DAGBLADET.

- Der er masser af engagement i det arbejde, som er lavet af følgegruppen, og jeg ser det som virkelig positivt, at så mange borgere er inddraget i udviklingen af deres by. Vi kan se, at især københavnerne strømmer til Borup, og de mange nye borgere giver et stort potentiale for at skabe en by med et levende miljø, til gavn for hele Køge Kommune, sagde borgmesteren.