Variationen i arbejdet er stort for smedene

Køge - 24. juli 2017 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere brancher råber på faglært arbejdskraft mens 20% af unge med studentereksamen aldrig kommer videre til anden uddannelse. Ønsker de et spændende arbejdsliv med faglige udfordringer, muligheder for videreuddannelse og moderne teknologi så er der gode muligheder.

"Tag en smedeuddannelse" lyder det fra lokal virksomhedsejer i en branche der mangler kvalificeret arbejdskraft.

Robotteknologi, 3D tegning, programmering, kvalitetssikring og innovative udviklingsprojekter med kvalitetsbevidste kunder er dagligdagen i de danske smedevirksomheder. Her fylder den teknologiske udvikling og det går stærkt. Variationen i arbejdet er stort for smedene.

"I gamle dage var der meget ensformigt, tungt og beskidt arbejde", fortæller Finn Richardt, direktør hos Herfølge Kleinsmedie, Solvangsvej 11 i Herfølge.

"Men sådan er det jo slet ikke i dag. Arbejdet er meget mere laboratorieagtigt, og kravene til det man laver er blevet større. Samtidigt arbejder vi med mange højteknologiske maskiner, som gør at smedene udvikler sig fagligt hele tiden", forklarer Finn Richardt.

Herfølge Kleinsmedie har mange års erfaring i branchen og har fulgt med, mens faget har udviklet sig. Her ser man også, at medarbejderne har ændret sig.

"De unge, der starter i branchen i dag, er ambitiøse og de vil være de bedste til deres fag. Det kan vi selvfølgeligt godt lide! Og det er stadigt et meget macho fag, der kræver teknisk kunnen og hvor man arbejder selvstændigt med at løse mange forskellige faglige opgaver. Ind imellem løser vi virkeligt besynderlige ting", understreger Finn Richardt med et grin.

Den danske branche er konkurrencedygtig, og med flere og flere krav, fylder kvalitetssikringen.

"Det kræver dygtige folk, og er nok også medårsag til, at flere af vores svende læser videre til ingeniør eller maskinmester! Og der er ingen tvivl om, at de er langt mere attraktive for arbejdsgiverne, når de har taget en smedeuddannelse først", fortæller han med slet skjult stolthed over sine medarbejdere.

Den koordinerede tilmelding til de videregående uddannelser er netop slut. Til gengæld kan man stadigt nå at få en plads på en erhvervsuddannelse, og det kan være relevant for alle de studenter, der ikke skal på en videregående uddannelse. Ca. 20% af de unge, der tager en studentereksamen bruger den ikke til noget. De kommer aldrig videre til anden uddannelse. Det ærgrer arbejdsgiverne i regionen, fordi der er brug for dygtige faglærte medarbejdere.

"Branchen har brug for dygtige lærlinge", siger Finn Richardt.

"Omvendt har vi meget godt at tilbyde. Her er stort set jobsikkerhed, rigtig god løn, muligheder for efteruddannelse og gode arbejdsforhold", siger han, der dog samtidigt erkender, at ikke alle kan blive smed.

Det kræver både et godt hoved og evner inden for det håndværksmæssige.

Herfølge Kleinsmedie beskæftiger ca 12 lærlinge, hvoraf der typisk udlæres 3 om året. Samlet er der 60 medarbejdere i virksomheden, hvoraf flere er projektledere med smedefaglig baggrund.

"I Danmark er vi langt fremme med projektløsninger. Vi tænker i løsninger og en hel del af vores arbejde sker innovativt udviklingsarbejde i tæt samarbejde med vores kunder. Den slags jobmuligheder er der altså også i branchen, lokker han, der gerne ser at langt flere af landets studenter går smedevejen. Der er brug for dem", slutter Finn Richardt.