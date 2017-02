En 45-årig mand skar sin kærestes hæk ned til under en halv meter. Uenigheden med naboen førte til vold og trusler. Nu skal den 45-årige mand 60 dage i fængsel. Foto: Katrine Wied

Var uenige om hækken: Truede naboen med rockere

Køge - 14. februar 2017 kl. 05:45 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 45-årig mand skal 60 dage i fængsel for at have slået og truet sin kærestes nabo i Borup. Det afgør Retten i Roskilde.

Optrinnet fandt sted den 10. august sidste år. Her var manden tiltalt for at have slået sin kærestes nabo på halsen med knyttet hånd og for at forsøge at true hende til ikke at anmelde volden, skriver DAGBLADET Køge.

Manden forklarede i retten, at naboen tidligere havde anmeldt ham og hans kæreste for en række forhold, blandt andet socialt bedrageri.

Dagen efter var den 45-årige hjemme hos kæresten. Han sprang nu over hækken for at henvende sig til naboen, som stod på terrassen og røg, mens hendes mand var inde i huset.

Naboen forklarede, at han så psykotisk ud. Han sagde ikke noget, men gik direkte hen til hende og slog hende med knyttet hånd. Knytnæven ramte på halsen og på undersiden af kæben. En efterfølgende undersøgelse på sygehuset bekræftede, at der var kommet et stort mærke.

Naboen forsøgte at slippe væk ved at bakke hen mod døren. Her rakte hun ud efter telefonen. Men det fik blot den 45-årige mand til at true med, at han ville smadre det hele og sende rockere efter hende, hvis hun ringede til politiet.

- Så tager jeg mine tre måneder for at have klasket nogen, men så siger jeg til dig, så kommer hele klubben her hver dag og smasker alt, hvad I ejer og har.

- Ring - du drømmer ikke om, hvad det er for en krig, du går ud i, søster, sagde den 45-årige mand ifølge anklageskriftet.

Ikke desto mindre anmeldte naboen den 45-årige til politiet for episoden. Til gengæld forklarede naboen, at hun og hendes sambo ikke tidligere har anmeldt den 45-årige og hans kæreste for socialt bedrageri. Det er først sket efter episoden.

I retten nægtede den 45-årige mand sig skyldig. Men retten valgte at lægge vægt på naboens vidneforklaring.