Vanvidsbilist kører ræs: Pløjer gennem tre haver

Optakten var et kapløb med en anden bil. Men da den sorte BMW trak ud i modsatte vejbane for at overhale, kørte den i stedet af vejen for at undgå et ældre ægtepar, som kom kørende i modsat retning. Det skriver DAGBLADET Køge.

Bilen havde så meget fart på, at den først stoppede, da den ramte et hus i den tredje have. Efter ulykken stak mændene i BMW'en af med hjælp fra den bil, som de kørte omkap med. Det fortæller en beboer i området.