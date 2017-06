Vallø Slotskro vandt konkurrencen Bedst på Sjælland og har vindermenuen klar til gæsterne på kroen i den kommende tid.

Send til din ven. X Artiklen: Vallø Slotskro: Titlen er en kæmpe ting for os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vallø Slotskro: Titlen er en kæmpe ting for os

Køge - 01. juni 2017 kl. 07:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionelt er det de københavnske restauranter, der løber med mest opmærksomhed, men der er også mange gode spiseoplevelser at finde rundt omkring på Sjælland. Det er blandt andet blevet synliggjort i restaurantkonkurrencen Bedst på Sjælland, hvor en række sjællandske restauranter gang på gang igennem foråret har inviteret på fremragende oplevelser for gæsterne i kampen om at blive årets restaurant på Sjælland.

Konkurrencen blev afgjort i sidste uge, da det stod klart, at Vallø Slotskro løb med hæderen efter en tæt finale mod Dragsholm Slot. Og det er en titel, der skaber stolthed hos værtsparret på Vallø Slotskro, Tina og Palle Møller, efter de mange timers hårdt arbejde, de har lagt i konkurrencen.

"Jeg havde aldrig regnet med, at det ville gå så godt. Vi havde glædet os rigtig meget, men vi havde ikke forventet at slå Dragsholm Slot. Det var David mod Goliat, som de sagde på tv," siger Palle Møller med et smil og henvisning til, at Dragsholm Slot har en stjerne i den berømte Michelinguide.

Han og hans kokke delte køkkenet på Rønnede Kro med modstanderne fra Dragsholm Slot i finalen, efter at Vallø Slotskro havde slået både Elmely Kro og Restaurant Suri fra Holbæk ud i de indledende runder, og her endte dommerne altså med at tildele en snæver sejr til Palle Møller og hans hold.

"Vi begyndte at tro mere og mere på det undervejs i finalen. Jo mere tid, der gik, jo mere lige synes jeg, det var, og det kunne gå begge veje. Titlen er en kæmpe ting for os. Det betyder både noget for selvtilliden, og så synes jeg også, at det har betydet, at vi har ramt et nyt topniveau i restauranten," siger Palle Møller.

Vallø Slotskro stillede med seks kokke og syv tjenere i finalen, og Palle og Tina Møller understreger, at det var en holdpræstation, der ligger bag sejren.

"Vi går forrest, men vi kunne ikke gøre det selv. Det har kostet rigtig meget tid, og hele holdet har brugt en masse fritid på at træne de retter, vi har præsenteret i konkurrencen. Det er en holdpræstation, og vi mener også, at titlen er udtryk for, at vi har det supergodt sammen her på kroen," forklarer parret, der har haft overordentligt travlt lige siden finalen.

Telefonen har kimet med både lykønskninger og bordbestillinger fra gæster, der gerne vil smage vindermenuen. Den kan fås i restauranten helt frem til sommerferien 9. juli.

Vallø Slotskro har gennem de seneste år opbygget et godt ry og tiltrækker gæster fra både lokalområdet og langvejs fra - blandt andet til de populære gourmetophold, der er udsolgt til et godt stykke ind i efteråret. Det sker både i kraft af et stærkt køkken og et godt vinkort, som man også har modtaget priser for.

"Et af formålene med konkurrencen var at vise folk, at man ikke behøver at tage til København for at spise godt. Der ligger mange gode spisesteder rundt omkring på Sjælland," siger Tina Møller, som tilføjer, at man også håber, at sejren giver udslag i mere opmærksomhed fra madanmelderne fremover.

Fakta

Vindermenuen fra Vallø Slotskro

o Tangchips, friteret vagtelæg og rørt kalvetatar på sankthans-urt

o Havtaske, kyllingeskind og lever

o Sommerbuk, asparges og trøffel

o Hyldeblomst og hvid chokolade