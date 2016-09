Se billedserie Vinterbaderne i Valkyrien er begejstrede for den seneste - og måske endelige løsning - på deres trængsler. De ser frem til en placering på den nye Sydmole. Her er det klubbens Høvding Ellen Tange og Overviking Kirsten Lund Jørgensen. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Valkyrien får plads på molen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Valkyrien får plads på molen

Køge - 13. september 2016 kl. 11:16 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byens vinterbadere, Køge Havn og Køge Kyst er nu blevet enige om en løsning, hvor Valkyrien får plads på den nye Sydmole.

Det bliver på en ny platform, som strækker sig ud i vandet fra den sydlige mole omkring Køge Havn. Den skal rumme nye badefaciliteter, heriblandt et nyt permanent klubhus til vinterbadeklubben Valkyrien, som i de sidste par år har været plaget af ophobet tang ved deres nuværende faciliteter. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Det er en meget fin løsning, som vores medlemmer er glade for. Placeringen ude på molen er rigtig god - både at gå i vandet fra, og når vi vil sidde og nyde solen, siger Høvding Ellen Tange fra Valkyrien.

- På den nye platform kan vi få skabt en fantastisk ramme om fællesskabet i klubben, og vi glæder os sindssygt meget til at komme i gang med arbejdet med at få skabt et unikt klubhus, tilføjer Overviking Kirsten Lund Jørgensen fra Valkyrien.

Der er også stor glæde hos borgmester Flemming Christensen (K), der har været en aktiv part af bestræbelserne på at skabe gode forhold for vinterbaderne og de andre foreninger på Søndre Havn.

- Det er glædeligt, at vi i samarbejde langt om længe har arbejdet os frem til en løsning for Valkyrien, som alle parter er tilfredse med. Det har været vigtigt for os, at Valkyrien og kano- og kajakklubben dels kunne blive i området, dels fik forbedret deres forhold, siger borgmester Flemming Christensen.

Køge Kyst søger straks myndighederne om tilladelse til at fjerne den nordlige høfde. Så snart Køge Kyst har fået tilladelse til at fjerne høfden - den lange stensætning - ved Søndre Strands nordende, kan strandarealet justeres ved at flytte en del sand omkring høfden længere mod nord.