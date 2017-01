Se billedserie Så kom vinteren, og vikingerne ved Valkyrien fik sig en velfortjent dukkert. Her er det Johnny og Ernst, der skal have dagens kick. Foto: Else Damsgaard

Valkyrien: Både badet og fremtiden giver et kick

Køge - 09. januar 2017 kl. 14:15 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Istapperne på rækværket på badebroen er tykke og sidder tæt. Gangbroen er iset. Ikke desto mindre kommer vinterbaderne i Valkyrien i deres sædvanlige spartanske antræk: Badetøfler og et håndklæde. Når begge dele roligt er placeret på badebroen, går de ned ad trappetrinene. Ingen betænkningstid. Ingen temperamentsudbrud, råb eller hvin. De er besindige og smiler. Kicket. De er i.

Bestyrelsen for Valkyrien - med høvding Ellen Tange i front - ser nu fremad. Dels er isen brudt, dels er der en konkret plan for, at foreningen skal flytte til den nye Sydmole som følge af hele Køge Kyst-projektet.

- Det har været en lang og turbulent proces, men vi er nået til enighed med de øvrige instanser om vores fremtid, som tegner meget positiv. Vi har opnået en god plan, og vi får gode faciliteter, siger Ellen Tange, da DAGBLADET har sat hende stævne i Valkyrien lørdag formiddag, hvor over 20 vikinger sidder muntert over morgenmaden i deres barak - efter en dukkert og en tur i saunaen.

Høvdingen lader også forstå, at kommunens opbakning er meget betydningsfuld for foreningen, der også sætter pris på, at Køge Kyst står for finansieringen af den nye løsning på Sydmolen.

- Vi er meget glade for opbakningen. Det har været hårdt, at tidsplanen hele tiden er blevet rykket, men nu er vi nået til, at vi skal starte opbygningsfasen, siger høvdingen.