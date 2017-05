Køge er allerede kendt for kunst i det offentlige rum. Det fokus kan man for eksempel udbygge ved at have en pulje til markante gavlmalerier, lyder det i idékataloget. Her er det fra et projekt på Søndre Havn. Foto: Thomas Olsen

Vægmalerier og vikinger

Det kunne for eksempel være etableringen af et »ungekulturhus« på 2. salen i Borup Kulturhus eller musikundervisning for handicappede, hvor der laves særlig musikundervisning for handicappede og etableres et handicapband med det mål, at bandet skal forsøge at kvalificere sig til melodi grandprix for handicapbands. Måske kan Køge Kommune blive arrangør af et kommende grandprix.