Helle Poulsen (V), formand for skoleudvalget i Køge Kommune, gør sig tanker om, at det på længere sigt kan være billigere at rive hele Vemmedrupskolen ned og bygge en ny skole, fremfor at renovere bygninger. Foto: Kim Rasmussen

V-politiker: Måske skal vi rive hele skolen ned

Køge - 08. september 2017 kl. 21:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en kæmpe opgave. Så klart lyder det fra Helle Poulsen (V), der er formand for skoleudvalget i Køge Kommune, når hun beskriver det fremtidige arbejde med at renovere Vemmedrupskolen.

Omfattende skimmelsvamp har ramt otte ud af skolens ti bygninger, der er asbest i flere tage, og onsdag begyndte det at regne ind i en af de to »rene« bygninger. Hvad renoveringsarbejdet konkret kommer til at omfatte, er endnu usikkert, men hos Venstre ser man en fordel i at tage det hele på én gang.

- Når der er overblik over skaderne fra skimmelsvampen, kan vi gå ind og se, hvad der ellers kan laves samtidig. På sigt vil vi nok spare penge, hvis det hele blev lavet nu, siger Helle Poulsen.

Torsdag den 7. september skrev DAGBLADET Køge, at det foreløbige skøn for renoveringsarbejdet på Vemmedrupskolen i Køge er på 33-35 millioner kroner. Penge, som politikerne skal finde i de igangværende budgetforhandlinger eller tage fra kommunekassen. Ifølge udvalgsformanden er beløbet dog langt fra nok.

- Det bliver et svimlende millionbeløb, og 33-35 millioner kroner er ikke nok, når vi kan se, hvor omfattende arbejdet bliver. Vi har også bedt Teknologisk Institut om at komme ud igen og undersøge den bygning, hvor det nu har regnet ind. Vi skal ikke have børn i en bygning, hvor det regner ind, siger Helle Poulsen.

Hun overvejer lige nu, hvorvidt det kan betale sig at rive skolen ned.

- Spørgsmålet er, om skolen står til at redde, eller om det er billigere at rive det hele ned og bygge en ny skole. Det er vi i Venstre ikke afvisende over for. På længere sigt kan det være en investering, påpeger Poulsen.

Hun slår fast, at pengene skal findes nu.

- Jeg er egentlig ligeglad med, hvor vi finder pengene henne - om det er fra kassen eller i budgettet. Tingene skal laves, for børnene har krav på et sted at gå i skole, pointerer Helle Poulsen.

