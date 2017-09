V: Farten skal ned i 33 landsbyer

?Det er et stort ønske fra landsbyerne, at hastigheden sættes ned,? siger Mette Jorsø om det nye forslag om en ny fartgrænse på 40 km/t i landsbyer.

Køge - 07. september 2017 kl. 09:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fartgrænsen i alle Køge Kommunes 33 landsbyer skal sænkes til 40 km/t. Sådan lyder et nyt forslag fra Venstre, som behandles i byrådets teknik- og miljøudvalg i denne uge, og som ifølge udvalgets formand, Mette Jorsø (V), skal være med til at øge trygheden i landsbyerne, hvoraf en række er udsat for en del gennemkørende trafik. Det skriver LørdagsAvisen.

"Hastigheden optager folk alle steder, og det er et stort ønske fra landsbyerne i hele kommunen, at hastigheden sættes ned. Det er et ønske, vi blandt andet hører fra Landsbyforum, og når vi kommer rundt i landsbyerne," forklarer hun om baggrunden for forslaget.

"Vi mangler i den grad cykelstier mange steder, og folk tør ikke sende deres børn afsted af frygt for, hvad der kan ske. Vi vil gerne imødekomme den utryghed," siger hun.

Hun er også klar til at skride til handling i forhold til fartdæmpende foranstaltninger for at sikre, at bilisterne træder lidt lettere på speederen igennem landsbyerne. Det kan for eksempel ske ved etablering af chikaner og bump.

"Og så er 2-minus-1 veje også et effektivt middel til at sikre en lavere hastighed på udsatte strækninger," siger Mette Jorsø med henvisning til veje med én vejbane og brede vejkanter, som giver plads til cyklister og fodgængere på vejen, og som er designet til at få bilister til at køre forsigtigt.