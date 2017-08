Uvished efter konkurs kan føre til udsættelse af betalingsstart

Udsættes åbningsdagen for Køges nye handelsgade, »Strædet,« med eksempelvis fire uger, bliver det samme med meget stor sandsynlighed tilfældet for indførelsen af betalingsparkeringen, skriver DAGBLADET.

Det forklarede borgmester Flemming Christensen (K) tirsdag på et medlemsmøde i Køge Handelsstandsforening, da han blev spurgt til, hvad konsekvenserne bliver af totaltentreprenøren Byggefirmaet Brdr. Pedersens A/S' konkurs i sidste uge.

Køge Kommune er uden andel i sagen, og borgmesteren har da heller ikke noget overblik over, hvor langt TK Development er i forhold til at hyre en ny entreprenør.

- Efter at der blev meddelt konkurs, har vi ikke hørt fra dem, men jeg fornemmer da, at der er gang i 117 ting lige nu. Der er en enorm økonomi i dette, i forhold til lejerne og de ansatte, så jeg tror, at der bliver arbejdet på højtryk for at finde en løsning, sagde Flemming Christensen ifølge DAGBLADET.