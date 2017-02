Køge Kano og Kajak Klub efterlyser mere dialog med Køge Kyst. Mens de kan se nybyggerierne skyde op på Søndre Strand i Køge, så kan de ikke få noget klart svar på, hvad fremtiden bringer for det område, klubben ligger i. Her er det formand Anders Hauge Sørensen (th.) sammen med Peter Andersen. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Uvis fremtid for halvø frustrerer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uvis fremtid for halvø frustrerer

Køge - 27. februar 2017 kl. 07:39 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad skal der ske på »den maritime halvø«?

Det spørgsmål har Køge Kano og Kajak Klub gentagne gange stillet til Køge Kyst uden at få et fyldestgørende svar.

Klubben ligger på det yderste af Søndre Strand i Køge og er frustreret over, at de på 10. år bliver holdt hen i det uvisse angående fremtiden for deres aktiviteter i området.

- Vi er hele tiden på bagkant med udviklingen her i området og det er meget frustrerende, at vi ikke kender fremtiden for klubben, siger formand Anders Hauge Sørensen til DAGBLADET Køge.

Hos Køge Kyst fortæller projektchef Tove Frederiksen, at der endnu ikke ér nogle konkrete planer for området og at byudviklingsselskabet heller ikke selv har sat penge af til udviklingen af området.

I løbet af foråret vil Køge Kyst holde møde med de klubber, der bruger halvøen til aktiviteter og så er det intentionen, at der skal arbejdes videre med en dispositionsplan over, hvordan området bedst kan udnyttes.