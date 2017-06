Centerrådet på Sandmarksbo kan ikke forstå, hvorfor de skal afgive plads til fire aflastningspladser.

Utilfredshed på Sandmarksbo: Vi mister vores aktivitetsrum

Køge - 29. juni 2017 kl. 13:44 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har i mange år her på Sandmarksbo haft et aktivitetslokale, der er kendt som »Sandslottet«, men det skal nu inddrages og indrettes til fire aflastningspladser.

- Dermed giver kommunen sin egen værdighedspolitik et skud for boven.

- For der kan kun lige stå fire senge med skærme imellem, og at opbevare ældre borgere under uværdige forhold og samtidig lamme de vigtige aktiviteter, er stik imod værdighedspolitikken.

Sådan lyder det fra John Jensen, der er formand på Centerrådet på Sandmarksbo og stærkt utilfreds med politikernes seneste beslutning.

- Det kan jeg godt forstå, lyder det fra Dora Olsen (DF), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget, hvor beslutningen netop er truffet.

- Men lad mig understrege, at der kun er tale om en midlertidig løsning, og at forvaltningen er i fuld gang med at finde et andet sted, hvor de mange fine aktiviteter på Sandmarksbo kan fortsætte.

Presset vokser

Både Dora Olsen og John Jensen erkender, at den midlertidige løsning skyldes et stadigt voksende plads på plejeområdet, men her hører enigheden så også op.

Dora Olsen kalder det for en nødvendig løsning, fordi ventelisterne vokser hurtigere end forventet, mens John Jensen taler om fantasifulde og ikke altid gennemtænkte løsninger, der alene skyldes kommunens henholdende politik vedrørende plejeboligbyggeri.

