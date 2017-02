Send til din ven. X Artiklen: Universitetshospital skal være større og smallere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Universitetshospital skal være større og smallere

Køge - 18. februar 2017 kl. 08:25 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Universitetshospitalet i Køge får ny, midlertidig hovedindgang, selv om der stadig mangler navn på dem, der skal gøre byggeriet færdigt.

For en månedstid siden blev totalrådgiverkonsordiet fyret af Region Sjælland.

Politikerne var ikke klar til at bruge 300-350 millioner kroner mere på Sjællands Universitetshospital Køge eller spare på hospitalets funktioner.

- Rådgiverne havde så at sige fået tegnet sig op i et hjørne, siger Helle Gaub, der er projektdirektør for Sjællands Universitetshospital.

Hun understreger, at der ikke er tale om, at hele universitetshospitalet skal tegnes om.

- Konceptet og standardrummene holder stadig, nu skal vi så have nogen, som kan få tegnet spildarealet ud. Det lyder som en stor mundfuld, men det er lidt som at få legoklodser på plads, luften mellem 'klodserne' skal fjernes. Nogle steder er senge-bygningerne blevet for brede, og vi skal fx have teknikken op på taget i stedet for at have en teknik-etage, forklarer Helle Gaub.

Henrik Villadsen, der er direktør for Sjællands Universitetshospital Køge og Roskilde er fortrøstningsfuld.

- Det er flot, at regionsrådet holder fast i den store tanke for byggeriet og gennemfører det, så sygehusplanen holder. Det ville have været ærgerligt, hvis politikerne havde fået gummiarm og accepteret et hospital med færre funktioner for at overholde budgettet, siger Henrik Villadsen.

Inde bag en afspærring i den nordlige ende af hospitalet er den ny hovedindgang ved at tage form.

Fredag den 31. marts glider de ny døre officielt op, og i de næste par år skal patienter, pårørende og ansatte en anden vej ind på hospitalet, end de er vant til.

Mange af os kommer til at besøge eller blive indlagt på Sjællands Universitetshospital, for alle Region Sjællands specialiserede behandlinger for kræft, blodsygdomme, hjertesygdomme og sygdomme i hjernen og nervesystemet skal foregå i Køge.

Når hospitalet er fuldt udbygget i 2022, kommer der til at være cirka 60.000 indlæggelser om året.

