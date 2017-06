Der er mulighed for at høre de unge talenter folde sig ud hele weekenden. Foto: Photographer: Tommy Frost

Unge talenter på Tapperiet

Køge - 09. juni 2017 kl. 15:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I weekenden danner Tapperiet i Køge rammen om et utal af showcase koncerter med nogle af Region Sjællands største musikalske talenter. Showcase koncerterne er eksamenskoncerter for afgangseleverne på MGK Center Sjæland, dvs. Køge-, Slagelse- og Guldborgsund MGK.

Efter koncertprøven får hver elev feedback og en karakter. Det er op til eleverne at bestemme hvad de ønsker at spille, ligesom de også selv samler et orkester.

MGK står for Musikalsk Grund Kursus og var oprindelig tænkt som et 3 årigt kursusforløb hvis formål var at gøre kursisten klar til Musik Konservatoriet. I dag er det meget mere end det. Eleverne tilegner sig kompetencer der rækker ud over deres instrument, og giver dem et solid fondament at bygge videre på.

- Jeg er glad for at vi på Tapperiet kan være med til at gøre kursisternes koncertprøve så ægte som mulig. Vi har givet dem den store scene med hvad der hører til at lyd, lys og visuals muligheder. Som publikum vil man ikke kunne høre og se forskel på eksamenskoncerterne og en "rigtig" koncert. Niveauet og originaliteten er tårnhøj, fortæller kunstnerisk leder på Tapperiet, Jakob Baggesen.

Der er offentlig - og gratis - adgang til alle koncerterne, der forgår i Tapperiets koncertsal. Der gås ikke på kompromis med koncertoplevelsen, så der vil være smæk på både lys og lyd.

Se koncerttiderne på www.tapperiet.nu.