Unge mænd brænder for kaffe

Gørslev: På en gård 500 ude af en grusvej i Gørslev kører kafferisteren lystigt hos de fire unge mænd, der er gået sammen om at skabe Køge Kafferisteri Aps. Anders Andersen, Morten Jensen, Martin Christensen og Daniel Beldring hedder de unge mænd, der deler glæden for kaffe og tror på, at der kan komme en fornuftig forretning ud af foretagendet på sigt.

- Vi har dog en alternativ forretningsmodel, der går ud på ikke at tjene så meget. Lige nu er det mest passionen, der bærer det, indrømmer Daniel Beldring med et grin og tilføjer:

- Vi er en kaffeloge. Vi har altid interesseret os for kaffe og dyrket den interesse på hyggebasis. Vi har både prøvet at riste kaffe på en stegepande og i en popcornmaskine.

Risteriet har senest leveret kaffen til et arrangement hos Kop&Kande i Vestergade og har en fast leverandøraftale med Kaffekrukken på Torvet i Køge. Lokalt er virksomheden også engageret som mikrosponsor af »byens hold« HB Køge. Desuden gør de fire en dyd ud af at støtte godgørende formål. I sortimentet kan kunderne således vælge at støtte alverdens for eksempel kvinder til at blive selvforsørgende i 3. verdenslande, ligesom det indgår i konceptet, at produkterne kun leveres fra steder, der ikke anvender børnearbejde.