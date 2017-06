Send til din ven. X Artiklen: Ungdomsskole i Borup Kulturhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungdomsskole i Borup Kulturhus

Køge - 17. juni 2017 kl. 06:11 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kultur- og idrætsudvalget har givet Køge Ungdomsskole lov til at rykke ind i Borup Kulturhus, skriver DAGBLADET Køge. Det sker trods stærke protester fra blandt andre Borup Borgerforening:

»Alle lokaler i huset er i brug som enten faste lokaliteter for en lang række foreninger, eller som mødelokaler til de mange aktiviteter, som fylder huset hele året. Ved at lukke ned for dette og tillade en mindre gruppe unge uhindret, og ukontrolleret, adgang til huset, vil man med sikkerhed modvirke den oprindelige ide om at understøtte forenings- og kulturlivet i Borup«, lyder det i et høringssvar, der er fremkommet i forbindelse med behandlingen af Køge Kommunes nye kulturstrategi.

Skovbo Kunstforening og andre parter udtrykker også stor bekymring for, at der kan ske en uhensigtsmæssig brug af rummet, hvis de unge får lov til at rykke ind i huset.

Formanden for kultur- og idrætsudvalget, Anette Simoni (V), står dog fast på beslutningen:

- Det gælder om at få alle lokaler udnyttet, så der sker noget fra mandag til søndag. Her kan foreningerne ikke regne med at få deres egne lokaler, for det handler om, at vi har lokalfællesskab her i Køge Kommune, pointerer hun.