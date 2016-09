Ung kvinde slap uskadt fra solouheld

Det viste sig, at en 20-årig kvinde fra Tureby under kørsel i vestlig retning af ukendte årsager var kommet ud i rabatten med højre hjulpar, oplyser politiet. Hun mistede herefter kontrollen over sin personbil i forbindelse med en opbremsning, således at bilen røg tværs over rabatten og ud på en mark, hvor den standsede. Den 20-årige slap uskadt fra uheldet, hvor der ikke var andre trafikanter involveret.