27-årige Thomas Kuhn Jacobsen har ambitioner om vækst trods den hårde konkurrence blandt Køges mange banker. Foto: Henrik Førby Jensen

Ung himmelstormer satser på netværk, nærvær og synlighed

Køge - 07. februar 2017 kl. 06:06 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: - Du kommer langt med synlighed og et godt netværk i en by som Køge, slår Thomas Kuhn Jacobsen fast.

Han er bare 27 år, men fra nytår udnævnt til ny filialdirektør i Arbejdernes Landsbank efter seks år i filialen, heraf et lille års tid som souschef. Det er altså stadig tidlige dage for den unge himmelstormer - alligevel har han masser af ideer til, hvordan Arbejdernes Landsbank skal klare sig i konkurrencen i en by med intet mindre end 11 banker og Sparekasser.

- Det er mange banker i en by som Køge - og mange af bankerne ligger centralt. folk går gerne torvet rundt og har været i tre-fire banker, før de kommer til os, konstaterer han.

De mange konkurrenter giver skarp konkurrence. Det handler om priser på bankens produkter, men lige så meget om personlig kundepleje.

- Vi er ikke de billigste og det har vi heller ingen ambitioner om at være. Vi er heller ikke de dyreste - vi ligger nok nogenlunde midt i feltet, når det handler om priser, mener han.

Til gengæld skal Arbejdernes Landsbank gerne ligge helt i top, når det handler om den personlige kundepleje. Selvom meget kan slås op på internettet, sætter mange kunder pris på skræddersyede råd.

- Kunderne kommer langt mere velforberedte, end jeg har oplevet andre steder. Og du kan Google dig til meget, men hvad passer lige præcis til dig og din situation? Den personlige rådgivning begynder at slå mere og mere igennem. Folk vil gerne ind i banken og se rådgiveren i øjnene, oplever den unge filialdirektør.

En ny rolle

Blandt kunderne er hans udnævnelse først og fremmest blev mødt med ros og anerkendelse, omend enkelte også lige skal mærke efter, om de unge vinger bærer hos filialdirektøren, der foruden seks års erfaring også har en akademiuddannelse og en HD i organisation og ledelse i rygsækken.

- Der er da nogle, der lige skal teste mig lidt på fagligheden. Det skal de være velkommen til, griner han.

Også i forhold til kollegerne er rollen som filialdirektør ny - det er naturligt, at distancen bliver en anselse større, men fra starten har Thomas Kuhn Jacobsen brugt dialog for at finde fælles fodslag mod nye mål. De fem medarbejdere har alle haft en personlig samtale og givet udtryk for deres ønsker til ham som chef og omkring ønsker til deres egen udvikling og målsætninger.

- Som souschef har jeg stået med et ben i begge lejre. Nu skal jeg kunne tage de tunge samtaler med de ansatte - det er sværere, hvis man også er venner. Og de ansattes ønsker er ret forskellige. Nogle har brug for tæt opfølgning og anerkendelse, andre skal bare have en retning og nogle mål, så løber de efter dem. Det ville nok være sværere at få til at fungere i praksis i en større afdeling, mener han.

Flere kunder

Filialen på Torvet 9 har har i dag ialt seks ansatte - det skal ændre sig, slår Thomas Kuhn Jacobsen fast. Ved hans tiltræden kaldte han derfor personalet sammen for at fortælle om filialens målsætninger for 2017. Over for DAGBLADET vil han ikke sætte konkrete tal på målsætningen - dog er det klart, at afdelingen meget gerne skal have flere end de nuværende 2500 kunder ved årets udgang. Introduktion af produktet Boligklar, hvor banken garanterer svar på ansøgning om bolillån inden for 24 timer har vist sig at være et effektivt værktøj - folk vil gerne kunne slå hurtigt til, når de har fundet drømmeboligen til en fornuftig pris. Pilen peger opad for Arbejdernes Landsbank og Thomas Kuhn Jacobsen ser med optimisme på det kommende år.

Synlighed og netværk er vejen til fremgang, mener den unge filialdirektør. Thomas Kuhn Jacobsen er allerede et etableret medlem af HB Køges erhvervsnetværk.

- Jeg har absolut ambitioner om, at vi skal være flere ansatte. Vi sponsorerer to arrangementer på bygningen hvert år og vi skal være synlige i gadebilledet - måske skal vi for eksempel dele badebolde ud på Torvet til sommer. Og så satser på, at få flere kunder gennem vores netværk og gennem anbefalinger fra vores kunder. Det er næsten de bedste kunder at få, siger han.