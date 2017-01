Send til din ven. X Artiklen: Undren over konservativ udmelding om Stevnsvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Undren over konservativ udmelding om Stevnsvej

Køge - 02. januar 2017 kl. 13:43 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vækker undren hos Socialdemokratiet og Enhedslisten i Køge Byråd, at Konservatives folketingskandidat i Faxe-kredsen og byrådsmedlem i Køge, Mads Andersen i december talte varmt for, at en kommende statsvej fra Stevns til Sydmotorvejen skal have en mere nordlig linjeføring, end der ellers er enighed om i Køge Byråd.

På et opstillingsmøde for de Konservative, udtalte Mads Andersen, at det ville være tåbeligt at opføre en vej med en sydligere placering end Herfølge, fordi der kører for få biler til, at projekt vil blive rentabelt. Han mener, at Stevnsvejen skal tage udgangspunkt i Strøby Egede, sagde han.

Men det er ikke den linjeføring, som partierne i Køge Byråd tidligere er blevet enige om at anbefale, når Vejdirektoratet til næste år skal i gang med at afklare problemerne med at få ledt trafikken fra Stevns ud til Sydmotorvejen, påpeger Enhedslistens gruppeformand for i Køge.