Foreløbig skitse af den 15 meter brede underføring, som i fremtiden skal lede fodgængere og cyklister under jernbanen og forbinde Køge by med havnen. Illustrationen viser, hvordan underføringen kan indpasses, uden at Teaterbygningen rives ned.

Underføringen fortalt i tegninger

Arbejdet medfører blandt andet, at jernbaneoverkørslen lukkes for fodgængere i fire måneder, så man skal gå ad andre ruter. Forbindelsen skal binde Køges bymidte tættere sammen med havnen på tværs af jernbanen - gennem en femten meter bred underføring for fodgængere og cyklister. De forberedende arbejder med underføringen varer frem til oktober måned, hvorefter projektet holder pause.

- Det arbejde vi laver nu, skal gøre det muligt for os på et senere tidspunkt at anlægge selve underføringen. Når den en gang er færdig, vil vi have en helt ny forbindelse mellem bymidten og Søndre Havn, der samtidig er et nyt byrum og mødested midt i Køge, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.