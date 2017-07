Artiklen: Umuligt at betale kontant for parkeringen i bymidten

Umuligt at betale kontant for parkeringen i bymidten

Når borgerne fremover skal betale for parkeringen i Køges bymidte, så gælder et om at have husket enten sin smartphone eller et betalingskort. Der kan nemlig ikke bruges kontanter i de nye parkeringsautomater.