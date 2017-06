- Vi betaler en pris for, at vi har indgået en konstituering med de borgerlige partier, og vi har valgt at lave en masse resultater, siger Thomas Kielgast (SF) om, at de fire andre røde partier har indgået valgforbund uden SF. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Uenighed mellem SF og EL splitter rødt valgforbund

Køge - 21. juni 2017

En skarp tone mellem SF og Enhedslisten i byrådssalen forhindrer, at en forenet rød blok finder sammen i ét fælles valgforbund.

I sidste uge meldte Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet ud, at de danner et valgforbund til kommunalvalget i Køge. I dag kommer meldingen fra SF, at de på den baggrund vil stå alene, når partierne skal møde vælgerne til november. Det skriver DAGBLADET Køge.

Hos SF lyder analysen, at de røde partier nu straffer dem for i denne valgperiode at indgå i en borgerlig konstituering omkring borgmester Flemming Christensen (K).

- Det kan godt se ud, som om det her er en pris, vi må betale for at indgå en konstituering med Flemming. Men det har været hele prisen værd, for vi har fået mange gode ting igennem, siger SF's spidskandidat i Køge Kommune, Thomas Kielgast.

Enhedslisten erkender, at der er uenighed mellem de to partier i en række sager.

- Der er nogle ting, vi ser politisk forskelligt på. Når sagerne er der, siger de deres og vi vores. I andre sager har vi været enige. Det er ikke noget, der er støbt i beton, men vi så da hellere, at vi var enige. Det ville også være nemmere at få vores politisk igennem, hvis vi var enige. Men der er en tid før valget og en tid efter valget, og vi er mange, der håber på, at SF vil være en del af den grønne-røde fløj, siger Enhedslistens spidskandidat Niels Rolskov og tilføjer, at han »ikke lyst til at grave grøfter«.