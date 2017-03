Udvidelse på vej i STC3

- Jeg er glad og stolt over, at vores langsigtede strategi med at tiltrække virksomheder og arbejdspladser bærer frugt. STC er fuldt udbygget. Nu skal vi have fuld fart på og fortsætte den gode udvikling. Det sker blandt andet ved at skabe mere plads i forlængelse af det eksisterende transportcenter, udtaler borgmester Flemming Christensen (K) i pressemeddelelsen.