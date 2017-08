Udvendig hjertestarter installeret hos advokater

Med installationen af den udvendige hjertestarter har den lokale advokatvirksomhed valgt at følge Trygfondens opfordring om at være med i kampagnen "Grib HjertestarterStafetten" og er dermed blevet en hjertesikker virksomhed. Den udendørs installation sikrer, at hjertestarteren nu er tilgængelig 24 timer i døgnet og ikke kun i virksomhedens åbningstid.

"Vi håber jo som udgangspunkt ikke, at hjertestarteren kommer i brug - men er uheldet ude, har vi nu gjort alt for, at en tilskadekommen kan reddes med installationen af den udvendige hjertestarter lige ved vores hovedindgang. De seneste 15 år er det lykkes at tredoble overlevelsen af hjertestop, som er forekommet udenfor hospitaler - en positiv udvikling, som vi gerne vil være en fortsat del af, og derfor er det helt naturligt for os at installere en døgnåben hjertestarter", siger HR- og kommunikationsansvarlig i DreistStorgaard Advokater A/S Randi Mehrenst Rimdal.