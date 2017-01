Se billedserie Dora Olsen (O) tror på, der bliver fundet en løsning på problemet med den sene morgenmad i weekenden. Foto: Bjørn Ambjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand om sen morgenmad: - Vi finder en løsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand om sen morgenmad: - Vi finder en løsning

Køge - 18. januar 2017 kl. 14:15 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge skrev vi her i DAGBLADET om, at Elsebeth Jørgensens 88-årige svigermor, der har plejebolig ved Lerbæk Torv, først får morgenmad klokken 10.30 i weekenden. Nu følger Dora Olsen (O), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget op med den redegørelse, hun havde bestilt i forvaltningen. Den bygger på den konkrete sag, som svigerdatteren havde forelagt kommunalpolitikerne i et åbent brev.

Læs også: Udvalgsformand går ind i sag om sen morgenmad til ældre

- Jeg får oplyst, at beboeren først er flyttet ind medio december, så hun er nytilflytter. Derfor er man i gang med at finde frem til hendes behov mere bredt, og de ting hun har brug for. Det er de i gang med på Lerbæk Torv, forklarer Dora Olsen, der også pointerer, at beboeren bor i plejebolig og altså ikke på selve ældrecenteret.

- Personalet på Lerbæk Torv er således ved at analysere, hvilken støtte hun skal have, så hun måske selv kan tilberede sin havregrød. Vi finder en løsning på det, understreger udvalgsformanden, der også fortæller, at de har tilbudt et møde mellem pårørende og ledelsen på Lerbæk Torv.