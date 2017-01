Elsebeth Jørgensen har taget sagen om den sene weekend-morgenmad op, fordi det virkelig generer hendes svigermor at vente over to timer på morgenmaden. Foto: Else Damsgaard

Udvalgsformand går ind i sag om sen morgenmad til ældre

Elsebeth Jørgensen, der er svigerdatter til 88-årig beboer ved Lerbæk Torv, havde lørdag i sidste uge lagt et åbent brev i postkassen på rådhuset - stilet til politikerne - om de finder det rimeligt, at ældre borgere i plejebolig først får morgenmaden serveret klokken 10.30 hver lørdag og søndag.

- 10.30 er ganske enkelt ikke er godt nok. Jeg har sendt sagen videre til forvaltningen og bedt om undersøgelse og redegørelse. Jeg forventer, at de reagerer hurtigt, så i løbet af få dage håber jeg at vende tilbage. Det er jo altid godt at høre sagen fra to sider, men uanset, så er morgenmad klokken 10.30 for sent.