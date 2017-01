- Vi vil stadig gerne have et rigt kulturliv, men vi må også se på, om vi kan få budgettet til at gå op, påpeger udvalgsformand Anette Simoni (V). Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand: Højere priser får ingen betydning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand: Højere priser får ingen betydning

Køge - 02. januar 2017 kl. 09:11 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: Markante stigninger for leje af Teaterbygningen vil ikke få mærkbare konsekvenser for Køges kulturliv, mener formand for Kultur- og idrætsudvalget, Anette Simoni (V).

DAGBLADET har talt med Musikforeningen Bygningen, der så godt som hver uge har arrangementer på Teaterbygningen - hvor lejen for Teatersalen for eksempel stiger med 2000 kroner per aften i weekenderne.

- Det kan jo ende med at vi enten må skrue ned for antallet af koncerter eller op for billetprisen. Det sidste frygter vi vil skræmme publikum væk, så byen mister en stor del af sit kulturliv, siger formand John Nørbjerg.

Den frygt er dog ganske ubegrundet, mener Anette Simoni.

- Personligt tror jeg ikke, at det kommer til at betyde noget for vores kulturliv om billetprisen bliver sat op med fem eller ti kroner. Hvis folk vil til koncert, så vil de til koncert, mener udvalgsformanden.

Hun ser ikke nogen modsætning mellem de højere takster og et politisk ønske om et rigt kuulturliv i Køge og understreger, at et enigt byråd står bag beslutningen.

- Vi vil stadig gerne have et rigt kulturliv, men vi må også se på, om vi kan få budgettet til at gå op. Der har ikke været taksstigninger i mange år - det kommer der så nu. Vi har fundet, at det sagtens kan lade sig gøre - det må så resultere i, at de (foreningerne red.) må sætte prisen op. Det har man gjort mange andre steder, påpeger Anette Simoni og understreger, at Teaterbygningen har nydt politisk prioritering.

- Vi har sat penge af, så Teaterbygningen kan blive renoveret og det koster at drive huset. Det skulle gerne være sådan, at bygningen kan løbe rundt som en økonomisk nulløsning - det håber jeg også, man har forståelse for, siger hun.

Udvalgsformanden understreger også, at de berørte parter er blevet orienteret ifølge reglerne. Kræftens Bekæmpelse mener, at den politiske beslutning er kommet uden forudgående orientering, men det er ikke korrekt, påpeger Simoni.

- Vi orienterer efter de gældende regler, men det bliver ikke sendt ud som brev. Det foregår på nettet, så man skal selv holde sig orienteret, siger hun.

Et samlet byråd står bag beslutningen om at hæve lejen af Teaterbygningens lokaler med 50 procent, men Socialdemokraterne er langtfra begejstrede, understreger medlem af Kultur- og Idrætsudvalget Erik Swiatek (S). Han forstår godt foreningens bekymring for, om højere billetpriser vil føre til et mindre rigt kulturliv i Køge.

- De har jo ret. Det betyder, at de kommer til at hæve priserne på billetter og kontingenter. Men man bliver nødt til at se på de samlede sparekrav til Kultur- og Idrætsudvalget. Der skal spares 200.000 årligt på Teaterbygningen i 2017 og i alle overslagsårene (2017-2020). Tilsvarende skal bibliotekerne spare 300.000 i 2017 og 700.000 i de følgende år. Jeg var villig til at sige; »Fint, så gør vi det, hvis vi får rettet op på andre ting«, siger Erik Swiatek.