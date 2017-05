Køge Kommunes ulovligt høje opkrævninger for frokostordninger i daginstitutionerne kommer til at koste minimum 2,5 millioner kroner. Penge, som ifølge Børneudvalget skal tages fra kommunekassen. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Udvalg sender beslutning om millionbesparelser videre

Køge - 09. maj 2017 kl. 17:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forvaltningen i Køge Kommune har for nylig vurderet, at man på børneområdet kommer til at sprænge budgettet for 2017 med 18,3 millioner kroner. Et beløb, som politikerne i Børneudvalget stadig har svært ved at se, skal findes på børneområdet.

Det millionstore merforbrug blev diskuteret både i sidste uge og mandag, hvor Børneudvalget var samlet på et ekstraordinært møde. Her blev der ifølge udvalgsformand Thomas Kielgast (SF) drøftet en række forskellige ting, uden at det dog endte med konkrete beslutninger omkring besparelser.

- Vi holder fast i, at vi ikke vil spare på vores børn. Vi skal investere i dem, og jeg er sikker på, at Økonomiudvalget har mulighed for at finde penge, siger han.

Forvaltningen præsenterede på et lukket punkt i sidste uge et katalog med mulige besparelser, som kunne være med til at lukke hullet på de 18 millioner kroner i Børneudvalget. Besparelserne har dog ikke fået særlig stor opbakning fra politikerne, som nu har sendt beslutningen videre til Økonomiudvalget.

- Det er ikke realistisk at finde alle pengene på børneområdet. Så mange penge er der heller ikke at tage af, og vi har ikke lyst til at beslutte nogle hovsa-løsninger. Det kommer der ikke noget godt ud af, pointerer Anette Simoni.

En ting kunne politikerne i Børneudvalget dog godt blive enige om på mandagens ekstraordinære møde. De beløb, som forældre i kommunen har betalt for meget for frokostordninger i daginstitutioner, skal tages fra kommunekassen. Samtlige politikere i Køge er enige om, at de ulovligt opkrævede frokostbetalinger skal betales tilbage til forældrene, og det kommer i bedste fald til at koste kommunen 2,5 millioner kroner. I værste fald fem millioner kroner.